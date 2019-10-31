كم تجني "أرامكو" في الدقيقة؟

حقق عملاق النفط السعودي "أرامكو"، بحسب بيانات "رويترز"، خلال العام الماضي أرباحا صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار، فكم يا ترى جنت الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018؟

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وعند احتساب ذلك نجد أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحا في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة .

وتعتمد الرياض على مؤشر الربحية العالي واحتياطيات البلاد النفطية الهائلة لجذب المستثمرين إلى اكتتاب "أرامكو" العام الأولي، والذي هو جزء من خطة تحول اقتصادي "رؤية 2030"، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورغم أن شركة "أرامكو" مربحة للغاية، إلا الرياض تكافح لإقناع المستثمرين بقبول تقييمها للشركة عند 2 تريليون دولار أو أكثر، وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم "أرامكو" الأحد المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن وسائل إعلام سعودية.

المصدر: وكالات