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السعودية تفتح أبوابها.. فما أكثر الجنسيات طلبا للتأشيرة السياحية؟

مال وأعمال

السعودية تفتح أبوابها.. فما أكثر الجنسيات طلبا للتأشيرة السياحية؟
Reuters
السعودية تفتح أبوابها.. فما أكثر الجنسيات طلبا للتأشيرة السياحية؟
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بعد أن فتحت السعودية نهاية الشهر الماضي أبوابها أمام مواطني 49 دولة، وذلك في إطار التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي أطلقتها، تم إصدار نحو 77 ألف تأشيرة خلال 33 يوما.

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ونشرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها في "فيسبوك" إنفوجرافيك يوضح أكثر الجنسيات حصولا على التأشيرة السياحية، والتي يتم الحصول عليها خلال دقائق عبر موقع إلكتروني أو عند منافذ الدخول إلى المملكة، أي أنها لا تحتاج إلى إجراءات مسبقة.

ويظهر أن رعايا الصين كانوا الأكثر حصولا على التأشيرة، حيث أصدرت 17988 تأشيرة للصينيين، وبعدها يأتي البريطانيون بـ17777 تأشيرة، فالأمريكيون بـ8926 تأشيرة، ومن ثم رعايا ماليزيا بـ7158 تأشيرة.

ويأتي إطلاق التأشيرة السياحية في إطار خطة اصلاحية تهدف للابتعاد عن النفط والنهوض بقطاعات اقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي.

المصدر: RT

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