البرازيل تسعى للانضمام إلى "أوبك"

أعرب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن أمله في رؤية بلاده عضوا في منظمة "أوبك"، وأشار إلى توفر الإمكانية اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف بولسونارو في كلمته بمنتدى "مبادرة الاستثمار في المستقبل"( FII) في الرياض: "خلال السنوات القليلة المقبلة، ستصبح البرازيل إحدى الدول الخمس أو الست الأكثر إنتاجا للنفط في العالم. هذا أمر جيد للغاية، لأنه سيساعد على استقرار أسعار النفط... ويتحدث البعض، عن إمكانية انضمام البرازيل إلى أوبك. وهذا موضوع آخر تماما".

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وعلقت مشرفة الجلسة على ذلك بالقول: "أنا متأكدة من أن وزيرنا سيعجب بذلك"، في إشارة إلى وزير الطاقة السعودي.

فرد عليها الرئيس البرازيلي: "بالطبع يمكننا التحدث عن هذا. لكنني سأحتاج إلى سماع رأي وزير الاقتصاد البرازيلي، وكذلك وزير الطاقة... أنا أتحدث دائما مع وزرائي قبل الإدلاء بأي تصريح. من الواضح أن هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء الثقة عبر الحوار. لكني شخصيا، أود حقا أن تصبح البرازيل عضوا في أوبك".

المصدر: "نوفوستي"