منتج مصري إلكتروني يقتحم الأسواق الأوروبية

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" المصنعة لأول هاتف مصري محمول، أن الشركة ستبدأ بتصدير الهواتف المحمولة إلى ألمانيا في نوفمبر، وإلى دول أوروبية أخرى في مرحلة لاحقة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية محمد سالم لـ"رويترز"، إن "سيكو مصر" وقعت في أكتوبر الجاري اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير".

وأضاف: "سنبدأ التصدير من الصعيد إلى ألمانيا وهولندا والنمسا وبعدها السويد والنرويج وفنلندا بالعلامة التجارية "سيكو". البداية ستكون بألمانيا في نوفمبر بإذن الله بهاتف "سيكو إنفينتي ماكس"... وذلك بجانب تواجدنا في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان".

وتابع: "بدأنا التصدير إلى ساحل العاج هذا الأسبوع... التصدير يمثل نحو 25 بالمئة من الإنتاج ونستهدف تصدير أكثر من 50 بالمئة من الإنتاج نهاية 2020 عندما سنصدر للدول الأوروبية التي نستهدفها".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في أسيوط بصعيد مصر حاليا نحو مليوني جهاز سنويا.

وتمتلك عائلة سالم 80 بالمئة من "سيكو مصر" بينما تمتلك الحكومة المصرية 20 بالمئة لدى وزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصدر: "رويترز"

المصدر: "رويترز"