الولايات المتحدة والصين.. حرب لـ100 عام

اعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في "مبادلة" الإماراتية خلدون خليفة المبارك، أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين لن ينتهي، مشددا على أنه صراع تقني.

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وقال خلال فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار 2019"، التي انطلقت اليوم في الرياض: "نعمل في الولايات المتحدة والصين وهناك صراع تقني بينهما ولن ينتهي وسيستمر إلى 100 عام مقبلة".

رئيس شركة المبادلة : نعمل في الولايات المتحدة والصين وهناك صراع تقني بينهما ولن ينتهي وسيستمر إلى 100 عام مقبلة.#مبادرة_مستقبل_الاستثمارpic.twitter.com/grdDYFHam2 — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 29, 2019

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ أكثر من عام تبادلا خلالها فرض الرسوم الجمركية، وسط مخاوف من أن تلقي هذه المواجهات بظلالها على الاقتصادي العالمي.

المصدر: "الاقتصادية"