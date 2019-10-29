 
مباشر

الولايات المتحدة والصين.. حرب لـ100 عام

مال وأعمال

الولايات المتحدة والصين.. حرب لـ100 عام
Reuters
الولايات المتحدة والصين.. حرب لـ100 عام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmf5

اعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في "مبادلة" الإماراتية خلدون خليفة المبارك، أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين لن ينتهي، مشددا على أنه صراع تقني.

إقرأ المزيد
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي بحضور دولي رفيع
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي بحضور دولي رفيع

وقال خلال فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار 2019"، التي انطلقت اليوم في الرياض: "نعمل في الولايات المتحدة والصين وهناك صراع تقني بينهما ولن ينتهي وسيستمر إلى 100 عام مقبلة".

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ أكثر من عام تبادلا خلالها فرض الرسوم الجمركية، وسط مخاوف من أن تلقي هذه المواجهات بظلالها على الاقتصادي العالمي.

المصدر: "الاقتصادية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!