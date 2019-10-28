روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي قد توقع اتفاقا حول ترانزيت الغاز هذا العام

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي تسعى لتوقيع اتفاق حول ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية قبل نهاية العام.

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الاثنين، في ختام المباحثات الثلاثية بين موسكو وكييف وبروكسل إن "الجميع يسعون إلى إيجاد كل الحلول الضرورية وضمان ضخ الغاز والترانزيت اعتبارا من 1 يناير عام 2020، وسنواصل العمل على مستوى الوزارات والشركات".

وأشار نوفاك إلى أن أوكرانيا مستعدة لاستئناف توريدات الغاز المباشرة من روسيا ابتداء من عام 2020، وأن الأرقام المحددة ستناقش في وقت لاحق.

وأكد نوفاك استعداد روسيا للعمل على أساس القواعد الأوروبية والاتفاق القائم مع كييف حول توريد الغاز على حد سواء، إن لم تتمكن أوكرانيا من تطبيق التشريعات الأوروبية في هذا المجال قبل الموعد المقرر.

وأشار إلى أن جولة جديدة من المشاورات الثلاثية حول توريدات الغاز ستجري في نوفمبر المقبل.

من جانبه، أشار وزير الطاقة والبيئة الأوكراني أليكسي أورجيل، إلى أن أوكرانيا لن تتمكن من توقيع اتفاقية جديدة حول الغاز قبل 17 ديسمبر المقبل بسبب إنشاء هيئة إدارية جديدة لمنظومة نقل الغاز. وأكد استعداد كييف لاستئناف التوريدات المباشرة.

بدوره، دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيتشوفيتش إلى عقد الاتفاق بأسرع ما يمكن. وأشار إلى أن حجم التوريدات الروسية من الغاز قد يصل إلى 15 مليار متر مكعب سنويا.

يذكر أن سريان الاتفاق الحالي حول ترانزيت الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا ينتهي مع نهاية العام الحالي، وتحاول الجهات الثلاث التوصل إلى اتفاق جديد منذ منتصف العام الماضي.

المصدر: وكالات