 
مباشر
عاجل
نصرالله: لا نقبل إسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف انتخابات نيابية مبكرة

"سوخوي سوبرجيت" تخترق سوق النرويج

مال وأعمال

Sputnik
"سوخوي سوبرجيت" الروسية تقتحم أجواء النرويج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlk1

أبرمت مؤسسة "سوخي" الروسية للطائرات مذكرة تفاهم مع النرويج تتضمن تزويدها بـ40 طائرة من طراز "سوبر جيت 100" في صفقة تقدر بملياري دولار.

إقرأ المزيد
وزير الصناعة الروسي: سنناقش توريد الطائرات لمصر بعد استئناف
وزير الصناعة الروسي: سنناقش توريد الطائرات لمصر بعد استئناف "رحلات الشارتر"

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مطلع أن المذكرة تم توقيعها مع Norwegian Air Shuttle، وهي شركة طيران اقتصادي، وأن تمويل الصفقة سيتم عن طريق شركة ليزينغ لتأجير الطائرات.

وبعد توقيع الصفقة بشكل نهائي سيتم توريد الطائرات على مرحلتين، الأولى تتضمن توريد 10 طائرات لفرع الشركة النرويجية في الأرجنتين، ومن ثم 30 طائرة للشركة النرويجية الأم.

وفي إطار الصفقة ستحصل الشركة النرويجية على بعض الامتيازات بينها رسوم تحليق مخفضة، وتنفيذ رحلاتها عبر سيبيريا، حيث كانت تسعى الشركة النرويجية للحصول على إذن لاستخدام هذا المسار منذ سنوات.

وتصنع طائرة "سوخوي سوبرجت 100" من قبل شركة مشتركة تضم "سوخوي" وشركة "الينيا ايرماتشي" الإيطالية، وتأسست الشركة المشتركة عام 2000، وتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز عام 2011، وفي الوقت الحالي يوجد 44 طائرة منها في الخدمة.

المصدر: "نوفوستي"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟