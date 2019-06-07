أكد وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف أن مناقشة إمداد مصر بالطائرات الروسية ممكنة بعد عودة "رحلات الشارتر" الروسية إلى مصر.

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وقال وزير التجارة والصناعة خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالنسبة إلى الطيران، لم نناقش الأمر هذه المرة، لكننا نتطلع إلى العودة إلى هذه القضية عندما تعود رحلات الشارتر. وفي الواقع، اتفقنا نحن والشركاء المصريون على العودة إلى هذه القضية مجددا وأتوقع ذلك في المستقبل القريب، لكنه يعتمد على العديد من العوامل".

ونوه الوزير الروسي أن هذا يمكن أن يحدث قبل نهاية عام 2019.

وتجري مفاوضات توريد طائرات "سوخوي سوبرجيت – 100" الروسية إلى مصر منذ مايو 2015، حيث نوقش توريد 12 طائرة إلى مصر مع خيار تزويدها بـ12 طائرة إضافية.

يشار إلى أن طائرة "سوخوي سوبرجت 100" تنتج من قبل شركة مساهمة تضم شركة "سوخوي" الروسية وشركة "الينيا ايرماتشي" الإيطالية، التي أسست في عام 2000 لتطوير نماذج جديدة من الطائرات المدنية، وأنتجت منذ بداية عملها وحتى الآن 99 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت 100"، وتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز في عام 2011، وفي الوقت الحالي يوجد 44 طائرة منها في الخدمة، علما أن السعر الأولي لهذه الطائرة يبلغ نحو 36 مليون دولار.

المصدر: تاس + RT