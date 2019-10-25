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شركة روسية عملاقة تبحث توريد وإنتاج سيارات الشحن إلى مصر

مال وأعمال

شركة روسية عملاقة تبحث توريد وإنتاج سيارات الشحن إلى مصر
Sputnik
منتجات اورال فاغون زافود
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ناقش نائب المدير العام للمنتجات المدنية في شركة (أورال فاغون زافود) كيريل توماشتشوك، مع ممثل الملحق التجاري الروسي في مصر نيكولاي أصلانوف مجالات التعاون الواعدة مع القاهرة.

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وبحث المسؤولان الروسيان توريد سيارات الشحن، ودخول خط إنتاج في المنطقة الاقتصادية الحرة في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق ممثلو Uralvagonzavod والبعثة التجارية الروسية في مصر على إجراء مسح لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والنظر في الطلب على الخزانات والحاويات المبردة.

المصدر: RT

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