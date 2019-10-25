 
مباشر
عاجل
نصرالله: لا نقبل إسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف انتخابات نيابية مبكرة

لأول مرة في عامين.. المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة بـ0.5%

مال وأعمال

لأول مرة في عامين.. المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة بـ0.5%
Sputnik
لأول مرة في عامين.. المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة بـ0.5%
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mliq

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5% إلى 6.5% سنوي.

إقرأ المزيد
المركزي الروسي يخفض توقعات التضخم لعام 2019
المركزي الروسي يخفض توقعات التضخم لعام 2019

وقال المركزي الروسي في بيان، إن قرار خفض الفائدة جاء مدعوما بتباطؤ معدل التضخم، وسط توقعات بأن يواصل التضخم تراجعه.

وتعد هذه المرة الأولى في نحو عامين التي يخفض فيها المركزي الروسي سعر الفائدة بهذه النسبة (0.5%).

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 3 مرات، كل مرة بنسبة 0.25%، ليبلغ مستوى سعر الفائدة في سبتمبر الماضي عند 7%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2014.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل، بحلول الساعة 14:04 بتوقيت موسكو، بواقع 11 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 63.95 روبل للدولار، فيما انخفض اليورو بواقع 6 كوبيكات إلى 71.05 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟