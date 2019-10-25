لأول مرة في عامين.. المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة بـ0.5%

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5% إلى 6.5% سنوي.

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وقال المركزي الروسي في بيان، إن قرار خفض الفائدة جاء مدعوما بتباطؤ معدل التضخم، وسط توقعات بأن يواصل التضخم تراجعه.

وتعد هذه المرة الأولى في نحو عامين التي يخفض فيها المركزي الروسي سعر الفائدة بهذه النسبة (0.5%).

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 3 مرات، كل مرة بنسبة 0.25%، ليبلغ مستوى سعر الفائدة في سبتمبر الماضي عند 7%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2014.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل، بحلول الساعة 14:04 بتوقيت موسكو، بواقع 11 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 63.95 روبل للدولار، فيما انخفض اليورو بواقع 6 كوبيكات إلى 71.05 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: "نوفوستي"