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الجنيه المصري يسجل مستويات قياسية

مال وأعمال

الجنيه المصري يسجل مستويات قياسية
Reuters
الجنيه المصري يسجل مستويات قياسية
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تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو عامين ونصف.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجنيه هبط في نهاية تعاملات أمس بنحو 4 قروش، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.10 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش أيضا، ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 للبيع.

ويظهر من رسم بياني في موقع "بلومبرغ" أن العملية الأمريكية تراجعت أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري بواقع 1.66 جنيه بنسبة 9.27%.

الجنيه المصري يسجل مستويات قياسية
Bloomberg

كذلك يظهر من الرسم أن العملة المصرية بلغت الخميس أعلى مستوى لها منذ مارس 2017.

وكانت القاهرة قد حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج إصلاحات ارتبط بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.

المصدر: وكالات

 

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