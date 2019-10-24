أضاف الاقتصاد الروسي نجاحا جديدا على إنجازاته، حيث تقدم إلى المرتبة 28 بين 190 دولة في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020.

وبذلك تكون روسيا قد تقدمت 3 مراتب عن تقرير السنة الماضية، حيث شغلت في التقرير السابق المرتبة 31، وفقا لنشرة البنك الدولي.

وجاءت نيوزيلندا في المرتبة الأولى، وشغلت المراتب العشر الأوائل سنغافورة، وهونغ كونغ، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وجورجيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والسويد.

ويقوم البنك الدولي بإعداد مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتقييم المناخ الاستثماري في 190 دولة، حيث تشير المرتبة المتقدمة إلى سهولة القيام بأنشطة الأعمال وتؤكد أن البيئة التنظيمية ملائمة لإطلاق وإدارة الشركات المحلية.

ويجري التصنيف بناء على معايير تقييم مختلفة كلها مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية، وبينها سهولة بداية العمل التجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، وإدخال الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين من الأقليات، وتيسير دفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتوقيع العقود والتعامل في حالة التعثر.

المصدر: وكالات