نفت وزارة المالية السورية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها فرض ضرائب جديدة سواء على التبغ أو أي مادة استهلاكية.

وأوضحت الوزارة أن "الصحيح في الموضوع أن هيئة الإشراف على التأمين تقوم بتطوير قانون التأمين في سورية، ولا يتضمن مشروع القانون أية ضرائب جديدة".

ونقلت صفحة وزارة النقل في الفيسبوك عن مصدر مسؤول في "المالية" أن الأخيرة "تعمل على تطوير نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة الذي يتضمن مزايا جديدة وخدمات صحية أفضل دون الاعتماد على أي زيادة ضريبية".

وكان النائب في مجلس الشعب (البرلمان) نبيل صالح ذكر على صفحته الشخصية أن وزير المالية أكد له في اتصال هاتفي عدم صحة ما يتم تداوله عن فرض ضرائب.

وأبدى صالح إعجابه "بحكمة الوزير ورئاسة الحكومة" في التراجع عن الضرائب العشر التي قال إن من اقترحها هم بعض المستشارين الاقتصاديين "في هذا التوقيت المريب" حسب تعبير صالح.

وكانت صفحات عدة تداولت أخبارا تفيد بأن الوزارة تعد لفرض ضرائب على نحو عشر مواد منها التبغ والمشروبات الروحية.



