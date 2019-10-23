أعلنت شركة النفط الروسية "لوك أويل"، اليوم الأربعاء، أنها بصدد الانسحاب من مشروع مشترك مع عملاق النفط السعودي "أرامكو" للتنقيب عن الغاز في المملكة.

وعن سبب الانسحاب من المشروع أشار رئيس شركة "لوك أويل"، وحيد ألكبيروف، إلى أن "أرامكو" لم تهيئ الظروف المناسبة لجعل المشروع مجديا اقتصاديا، وقال للصحفيين: "لدينا علاقات ودية مع "أرامكو" السعودية، وكان لدينا في المملكة مشروع ضخم للتنقيب عن الغاز، إذ أننا اكتشفنا هناك حقلا، ولكن للأسف تكوينة الحقل معقدة و"أرامكو" والسعودية لم تتمكنا من تهيئة الظروف المناسبة لتطوير الحقل".

وأضاف: "نقوم الآن بنقل حصتنا في المشروع للسعودية، ونتوقع الانتهاء من الإجراءات قبل نهاية العام الجاري".

ورغم الانسحاب من هذا المشروع، إلا أن التعاون بين "أرامكو" و"لوك أويل" لم ينته، حيث تدرس الشركتان التعاون في دولة ثالثة، وقال ألكبيروف، إن "لوك أويل" تدرس تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركة السعودية في دولة ثالثة، من ضمنها في القارة الإفريقية".

وكانت "لوك أويل" قد أعلنت في العام 2009 عن اكتشافين في المملكة، باحتياطيات تتضمن 300 – 400 مليار متر مكعب من الغاز و70 مليون طن من المكثفات.

حيها توقعت الشركة الروسية البدء بالإنتاج من الحقلين في 2015، لكن "لوك أويل" و"أرامكو" لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الغاز، الذي سيتم استخراجه.

المصدر: "إنترفاكس"