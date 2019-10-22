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ولادة شركة طيران خليجية جديدة

مال وأعمال

ولادة شركة طيران خليجية جديدة
Reuters
شركة طيران خليجية جديدة
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كشف مصدران مطلعان عن أن سلطنة عمان تدرس إنشاء شركة طيران إقليمية جديدة قد تتولى العمليات المحلية من الناقلة الوطنية لسلطنة عمان.

وقال المصدران إن المجموعة العمانية للطيران التابعة للحكومة أصدرت طلب مقترحات هذا الشهر لدراسة جدوى تشغيل شركة الطيران الجديدة "عمان لينك".

وسيسمح إنشاء شركة طيران جديدة للرحلات المحلية للطيران العماني بالتركيز على شبكتها الدولية، حيث تتنافس مع الناقلات الخليجية الكبرى: طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران.

وقال المصدران، اللذان تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما لأن التفاصيل خاصة جدا، إن شركة الطيران الجديدة قد تشارك الطيران العماني، مع ربط الشركتين للركاب ببعضهما، لكن ستكون لها إدارتها الخاصة المستقلة.

وتعيد سلطنة عمان هيكلة قطاع الطيران بها في السنوات الأخيرة. وتم تأسيس المجموعة العمانية للطيران في 2018 وتتضمن الطيران العماني ومطارات عمان والعمانية لخدمات الطيران.

المصدر: "رويترز"

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