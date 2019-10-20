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"أرامكو" تخفض أسعار البنزين في السعودية

مال وأعمال

Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تخفيض أسعار البنزين المحلي في الربع الرابع من العام الحالي.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس السبت بأن "أرامكو" خفضت أسعار البنزين إلى 1.50 ريال للتر الواحد من نوع 91، بعدما كان 1.53 ريال في الربع الثالث، وإلى 2.05 ريال من نوع 95، بعدما كان 2.18 ريال للتر في الربع الثالث.

وأوضحت "أرامكو" أنه سيتم اعتماد أسعار البنزين المحدثة ابتداء من الأحد 20 أكتوبر الجاري.

وأفادت "أرامكو" السعودية أن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

المصدر: واس

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