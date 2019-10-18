احتياطي مصر من القمح.. كم من الوقت يكفيها؟

قالت وزارة التموين المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية كافية من الحبوب لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية حتى فبراير القادم، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، التي تعد المشتري الرسمي للحبوب، قرابة 405 آلاف طن من القمح في أخر مناقصة، والتي جرت في 16 أكتوبر من الشهر الجاري.

وتعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، ووفقا لبيانات موقع ITC Trade فقد استوردت مصر في العام الماضي حبوبا بقيمة 4.5 مليار دولار.

المصدر: وكالات