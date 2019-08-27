مصر تشتري 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا
Reuters Ilya Naymushin
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أنها اشترت 350 ألف طن من القمح، يوم الثلاثاء، في مناقصة عالمية.
وقال تجار إن الشحنة تتضمن 230 ألف طن من القمح الروسي، و60 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الفرنسي.
وكانت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للقمح في مصر، تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة بين الأول والعاشر من أكتوبر المقبل.
المصدر: رويترز
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