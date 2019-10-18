"سبيربنك" الروسي يطيح بمصرف أمريكي شهير

ارتفعت القيمة السوقية للمصرف الروسي "سبيربنك" خلال تعاملات الخميس، متجاوزة القيمة السوقية لـ "غولدمان ساكس"، أحد أشهر المصارف في الولايات المتحدة.

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ويظهر من التداولات أن قيمة "سبيربنك" السوقية بلغت أمس 78.9 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لمصرف "غولدمان ساكس" 77.6 مليار دولار.

ورغم ارتفاع قيمة "سبيربنك"، الذي يعد أكبر مصرف في روسيا، إلا أنه لا يزال بعيدا عن القيمة السوقية لأكبر مصرف أمريكي "جي بي مورغان تشيس"، والتي تبلغ 383 مليار دولار.

ويرى خبراء أن صعود قيمة "سبيربنك" السوقية سيكون له أثر إيجابي على المصرف ويعطي انطباعا جيدا عن صورة النظام المالي الروسي، الذي يخضع لعقوبات أمريكية.

ويعد مصرف "سبيربنك"، الذي تأسس في العام 1842، أكبر المصارف العاملة في السوق الروسية، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء روسيا وخارجها، ويبلغ عدد موظفيه نحو 250 ألف شخص.

المصدر: وكالات