المركزي الروسي يسك عملات تذكارية بمناسبة قمة روسية إفريقية

سك البنك المركزي الروسي عملات نقدية تذكارية بمناسبة انعقاد قمة روسية إفريقية في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود نهاية الشهر الجاري.

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وأصدر المركزي الروسي 5 آلاف قطعة فضية بهذه المناسبة بقيمة اسمية قدرها 3 روبلات، وفقا لما نشرته وكالة "تاس" اليوم.

ويتضمن الوجه الأمامي للعملة شعار الدولة الروسية، أما على الوجه الخلفي شعار القمة الروسية الإفريقية بألوان مختلفة، وينقسم وجه العملة الخلفي لقسمين، في الأعلى رسم حدود روسيا أما في الجزء السفلي القارة الإفريقية.

وتستضيف سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر قمة روسية إفريقية، سيترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيشارك فيها رؤساء وقادة 40 دولة.

وتزامنا مع القمة ستنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي"، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المنتدى، أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.

المصدر: "تاس"