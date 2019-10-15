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السعودية تعلق استيراد المواشي من السودان وجيبوتي بسبب حمى الوادي المتصدع

مال وأعمال

السعودية تعلق استيراد المواشي من السودان وجيبوتي بسبب حمى الوادي المتصدع
Reuters
السعودية تعلق واردات المواشي الحية من السودان وجيبوتي بسبب حمى الوادي المتصدع
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم الثلاثاء، عن تعليق استيراد المواشي من جمهوريتي السودان وجيبوتي.

وقالت الوزارة إن قرارها تعليق واردات المواشي من السودان جاء على خلفية إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بين المواشي السودانية بمرض حمى الوادي المتصدع RVF.

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وبخصوص تعليق استيراد المواشي من جيبوتي أكدت الوزارة أن ذلك يعود لثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة تم رفض دخولها.

وأكدت الوزارة أنها شددت إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، وأعلنت تأهب الفرق البيطرية في كافة المناطق السعودية.

المصدر:"واس"

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