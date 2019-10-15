موسكو وأبوظبي توقعان حزمة من الاتفاقات أبرزها في حقل الطاقة

وقعت موسكو وأبوظبي اليوم حزمة من الاتفاقات شملت قطاعات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.

وجاء التوقيع بعد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، برئاسة الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

#محمد_بن_زايد و #الرئيس_الروسي يبحثان تعزيز علاقات الصداقة و التعاون الاستراتيجي بين البلدين .. إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك#الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين#العلاقات_الاماراتية_الروسية#وامpic.twitter.com/bHFJR8u1nJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 15, 2019

وفي ما يلي الاتفاقات الموقعة:

مذكرة تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

اتفاق إطاري بين شركتي "غازبروم نفط" و"بترول أبوظبي الوطنية" للتعاون الاستراتيجي

اتفاقية امتياز بين شركتي "لوك أويل" و"بترول أبوظبي الوطنية" لحقل "غشا"

اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مبادلة" للاستثمار، للتعاون في تنفيذ المشروعات الوطنية، بما فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة والصناعة الإماراتية للتعاون في مجال الطاقة

اتفاق تعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة النفط الروسية "لوك أويل" مع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" الإماراتية

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وكان بوتين قد وصل اليوم إلى الإمارات قادما من السعودية في إطار جولة خليجية، حيث زار الرياض أمس وعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تضمنت توقيع حزمة من الاتفاقات أبرزها ميثاق تعاون طويل الأمد لـ"أوبك+".

المصدر: "تاس"