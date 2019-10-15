6 ملايين مسافر حصيلة "طيران الإمارات" من وإلى روسيا

نقلت "طيران الإمارات" 4.9 مليون مسافر بين دبي وموسكو منذ يوليو 2003، و1.1 مليون بين دبي وبطرسبورغ من نوفمبر 2011 وحتى أغسطس 2019، ما يعكس تنامي شراكة البلدين الاستراتيجية.

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وأفادت "طيران الإمارات"، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأنها تشغل حاليا 21 رحلة أسبوعيا إلى روسيا، منها رحلتان يوميا إلى موسكو ورحلة واحدة يوميا إلى بطرسبرغ.

وأضافت أن روسيا تعد من الأسواق الاستراتيجية لشبكة عملياتها حول العالم كونها ضمن أسرع أسواق السفر نموا في العالم، وذلك في ظل الروابط القوية التي تجمع الإمارات وروسيا والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المستقبلي في المجالات كافة.

وأوضحت أنها تسعى إلى المحافظة على معدل الإشغال القوى الذي تشهده رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرغ حاليا، كما أنها مستمرة في مراقبة السوق عن كثب من حيث الأداء والمتطلبات ما يظهر الفرص المتاحة للتوسع في هذه الوجهة الواعدة خلال الفترة المقبلة.

وتوفر "طيران الإمارات" لروسيا طاقة شحن تصل إلى 385 طنا أسبوعيا في كل اتجاه على رحلات الركاب ما يساهم في تعزيز التجارة بين روسيا ودولة الإمارات وشركاء روسيا التجاريين، في مختلف الدول التي تصل إليها "طيران الإمارات".

وقالت الشركة إنها وقعت اتفاقية للمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية السيبيرية "S7"، بما يمكن ركاب "طيران الإمارات" من متابعة سفرهم بسهولة عبر موسكو إلى العديد من الوجهات في روسيا.

المصدر: "وام"