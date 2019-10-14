اتفاق روسي سعودي لنقل النفط عبر السكك الحديدية

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن انضمام الصندوق السيادي السعودي إلى شركة متخصصة في خدمات شحن النفط "أتش تي سي" إحدى أكبر مشغلي شركات النقل بالسكك الحديدية في روسيا.

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وجاء الإعلان عن الاتفاق بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ سيساهم كل بلد بـ300 مليون دولار، وستستخدم في توسيع أسطول الشركة وتعزيز مكانتها التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية.

وتحتل شركة "خدمات نقل النفط – HTC"، المركز الرابع في سوق النقل من حيث حجم الأسطول والبضائع المنقولة عبرها.

وتمتلك الشركة مكانة قوية بشكل خاص في قطاع الخزانات، كونها واحدة من أكبر المشغلين من حيث نقل النفط والمنتجات النفطية، وتتعاون بنجاح مع أكبر الشركات الروسية.

من جهته، قال المدير العام للصندوق الروسي كيريل دميترييف، إن "التعاون مع الصندوق السيادي السعودي في مجال الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية يعتبر مثالا هاما للتفاعل الوثيق مع الصندوق السعودي والشركاء الآخرين من المملكة في مختلف القطاعات".

وأضاف: "نحن ندعم التوسع في أعمال (خدمات نقل النفط)، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في سوق خدمات النقل بالسكك الحديدية".

المصدر: RT