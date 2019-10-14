كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو والرياض ستوقعان اليوم على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك+"، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية.

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وجاء تصريح الوزير الروسي، خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان جرت خلال منتدى أعمال روسي سعودي عقد الاثنين في العاصمة الرياض.

وقال نوفاك، إن "الأمر لا يتعلق بالتعاون في مجال ضبط الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق، بل هو تفاعل أوسع بكثير، يعتمد بشكل أساسي على تطوير تعاوننا المشترك في هذا المجال، في شكل متعدد وثنائي".

وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" قد وافقت في يوليو الماضي على ميثاق تعاون دائم يعطي صبغة رسمية للتعاون بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" تقودها روسيا والسعودية.

وتمت الموافقة حينها على الوثيقة بالإجماع برفع الأيدي خلال حفل قصير في مستهل اجتماع بمقر منظمة "أوبك" في فيينا بحضور ممثلي الدول الـ14 الأعضاء في "أوبك" والدول الـ10 التي تحالفت معها من خارج المنظمة.

وقالت "بلومبرغ"، إن الميثاق يعد لحظة مهمة في جهد دبلوماسي سعودي روسي، وأن تعاونا من هذا النوع لم يكن بالإمكان تصوره قبل ثلاث سنوات، وشبهت هذا الميثاق بـ"الزواج الأبدي" (الزواج الكاثوليكي)، إذ أن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو قال إن الميثاق سيستمر إلى "الأبد".

وأضافت الوكالة أن الرياض تخطط لدعوة رؤساء دول "أوبك+" للمشاركة في حفل توقيع الميثاق خلال زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة.

المصدر: RT + "بلومبرغ"