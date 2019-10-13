عشية جولة خليجية.. بوتين يكشف عن مشروع واعد لشركة روسية في السعودية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن شركة "سيبور- هولدنغ" الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية باستثمار يبلغ أكثر من مليار دولار.

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وجاء إعلان بوتين خلال حديث لـRT و"العربية" و"سكاي نيوز" عشية زيارة مرتقبة إلى الخليج، استعرض فيه العلاقات بين موسكو والرياض، وآفاق تطورها.

وعن العلاقات بين موسكو والرياض، قال بوتين، إن "العلاقات في العهد السوفيتي كانت عند مستوى منخفض. وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيرا جذريا. نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا".

وأضاف، أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به في المجال الاقتصادي، لكن وتيرة التعاون جيدة ففي العام الماضي نما التبادل التجاري بنسبة 15%، أما في النصف الأول من العام الجاري فقد ارتفع النمو إلى 28%.

وأشار إلى أنه تم إنشاء منصة استثمارية مشتركة بـ10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وتم وضع ملياران منها قيد الاستثمار، لافتا إلى "سيبور- هولدنغ"، التي تعد الأضخم في المجال البتروكيميائي، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية.

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أما عن التعاون الاستثماري مع الإمارات، لفت إلى أن موسكو تتعاون أيضا مع الصندوق السيادي في الإمارات، حيث تبلغ القاعدة المشتركة حوالي 7 مليارات دولار، تم استثمار مليارين منها في بعض المشاريع.

ويتجه الرئيس الروسي الأسبوع المقبل في جولة خليجية، حيث سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء. كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا، إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية.

ولفت أوشاكوف إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.

المصدر: RT