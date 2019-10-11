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ارتفاع النفط إثر انفجار في ناقلة إيرانية قبالة جدة

مال وأعمال

ارتفاع النفط إثر انفجار في ناقلة إيرانية قبالة جدة
Reuters
ارتفاع النفط إثر انفجار في ناقلة إيرانية قبالة جدة
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بانفجار وقع في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر قبالة سواحل جدة.

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وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن عقود "برنت" الآجلة ارتفعت بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.01% إلى 60.29 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.83% إلى 54.53 دولار للبرميل.

وأفادت وكالة "إسنا" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

ومع انفجار الناقلة عادت توترات الخليج تلقي بظلالها على أسواق النفط، حيث تتخوف الأسواق من تأثير هذا التوتر على إمدادات النفط العالمية.

المصدر: وكالات

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