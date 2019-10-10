الخطوط الملكية المغربية تجمد صفقة لشراء طائرتين "بوينغ 737 ماكس"

قال مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، إن الناقلة الوطنية علقت صفقة لشراء طائرتين إضافيتين "بوينغ 737 ماكس" بعد إيقاف رحلاتها في أعقاب تحطم طائرة في إثيوبيا.

وقال المصدر إن الخطوط الملكية المغربية كانت تعتزم استلام طائرتين "737 ماكس" في يونيو، مضيفا أن طائرتين أخريين من نفس الطراز في أسطولها تم وقف رحلاتهما انتظارا لنتائج التحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية في مارس الماضي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الخطوط الملكية المغربية امتنعت عن التعقيب، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب على الفور من بوينغ.

وجرى تعليق رحلات الطائرة الأكثر مبيعا للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات في أنحاء العالم وتجميد تسليم الطائرات في مارس بعد حادثي تحطم في إثيوبيا وإندونيسيا قتل فيهما 346 شخصا في خمسة أشهر.

ومن ناحية أخرى، قال المصدر إن الخطوط الملكية غير قلقة بشأن أسطولها من طائرات "737 إن جي" بعد فحوصات جرت في أنحاء أخرى من العالم، قائلا إن الفحوصات تتم بشكل روتيني على الطائرات الأقدم بعد عدد محدد من الرحلات.

وتشغل الخطوط الملكية 36 طائرة من طراز "737 إن جي" ومن بين هذه الطائرات احتاجت طائرة واحدة فقط إلى فحص ولم يتم العثور على أي مشكلات.

وأوقفت شركة "ساوث وست إيرلاينز" الأمريكية وشركة "غول لينهاس إيرياس" رحلات 13 طائرة بوينغ "737 إن جي" بعد أن أمر منظمون أمريكيون الأسبوع الماضي بإجراء فحوصات عاجلة.

المصدر: رويترز