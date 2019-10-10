أمين عام "أوبك": قرارات قوية في ديسمبر

قال الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو اليوم، إن المنظمة وحلفاءها المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط سيتخذون قرارات "قوية" خلال اجتماع في ديسمبر لضمان استقرار السوق في 2020.

وقال باركيندو للصحفيين: "سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 2020".

وردا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط، قال الأمين العام لـ"أوبك"، إن "جميع الخيارات مفتوحة".

وعلى صعيد متصل، قالت السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، إن إنتاجها النفطي في سبتمبر الماضي انخفض بواقع 660 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه في أغسطس الماضي ليصل إلى 9.13 مليون برميل يوميا، وذلك في أعقاب هجوم على منشأتي نفط بالمملكة.

المصدر: وكالات