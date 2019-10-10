أبلغ مسؤولون صينيون ودبلوماسيون ومستثمرون وكالة "رويترز"، بأن بكين خفضت توقعاتها لإحراز تقدم ملموس في محادثات التجارة المقررة هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة.

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ويأتي ذلك بعدما فوجئت واستاءت بكين لقرار إدراج شركات صينية على قائمة أمريكية سوداء.

وقالوا إنه في حين ترغب بكين نظريا في إنهاء حرب التجارة، فإن مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني غير متفائلين بشأن حجم أو مدى أي اتفاق مع واشنطن على المدى القصير.

المصدر: "رويترز"