احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 16.5% خلال سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في سبتمبر 2019 بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 197.072 مليار ريال (54.3 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وشكلت الاحتياطيات في قطر 169.173 مليار ريال (46.6 مليار دولار) في سبتمبر 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة هامشية 0.04 بالمئة، مقارنة بـ 197 مليار ريال (54.28 مليار دولار) في أغسطس السابق له.

وتستقر احتياطيات قطر الأجنبية عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2015، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، حصارا على الدوحة.

المصدر: وكالات + مصرف قطر المركزي