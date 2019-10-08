سعر برميل النفط المناسب لروسيا والسعودية

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن مصلحة أبرز منتجين للنفط في العالم روسيا والسعودية تصب في أن لا يقفز سعر برميل الخام فوق المستوى المعقول.

إقرأ المزيد

ولم يكشف بيسكوف عن السعر المقبول لكلا الدولتين، لكنه قال، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، إننا "مع السعودية مهتمون بضمان ألا يرتفع سعر برميل النفط فوق المستوى المعقول".

وفي وقت سابق صرح السفير السعودي لدى موسكو، رائد بن خالد قرملي، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة إلى السعودية ستركز على قطاع النفط بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل التوترات في الخليج.

وتشارك روسيا والسعودية في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي يهدف لامتصاص التخمة الزائدة من أسواق النفط، ويمتد سريان الاتفاق حتى نهاية مارس 2020.

وخلال اجتماع الرئيس الروسي مع الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد بوركينو مطلع الشهر الجاري، أكد أن روسيا ملتزمة بالتعهدات التي أخذتها على عاتقها في إطار الاتفاق كما تعول على التزام الدول الأخرى في الصفقة.

وبعد ذلك بأسبوع شدد الرئيس الروسي على أهمية استخدام جميع الآليات لتحقيق التوازن في سوق النفط مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، مشيرا إلى أن نتائج صفقة "أوبك+" تناسب كل من منتجي النفط ومستهلكيه.

المصدر: "نوفوستي"