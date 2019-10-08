انخفض مؤشر بورصة اسطنبول اليوم بأكثر من 1% بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بأنه "سيدمر" اقتصادها في حال أقدمت على أي خطوة سيعتبرها "خارج الحدود المسموح بها" في سوريا.

إقرأ المزيد

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن المؤشر Borsa Istanbul 100 انخفض، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 1.32% إلى 101636.63 نقطة وسط موجة بيع بعد التهديدات.

ويراقب المستثمرون بقلق التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في قضايا شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا لأنظمة دفاع صاروخي روسية.

المصدر: وكالات