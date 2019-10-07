شهدت الليرة التركية، اليوم الاثنين، أكبر هبوط منذ نحو شهر مقابل الدولار الأمريكي سجل نسبة نحو 2%، على خلفية تهديد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بتدمير اقتصاد تركيا.

وتراجعت الليرة التركية وسط مخاوف من تداعيات عملية أنقرة المرتقبة شمال شرق سوريا إلى نقطة 5.8050 مقابل دولار أمريكي واحد، مسجلة هبوطا بلغ 1.94% حتى 16:27 بتوقيت غرينيتش.

كما أسفرت هذه التطورات عن هبوط ملحوظ لسعر السندات السيادية التركية بالدولار الأمريكي.

وهدد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة سيعتبرها "خارج الحدود المسموح بها" في سوريا.

وجرى هذا التهديد في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا قرب حدود تركيا، تزامنا مع استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: بلومبرغ + رويترز