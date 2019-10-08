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بكين تكدس كمية قياسية من الذهب خلال حربها التجارية مع واشنطن

مال وأعمال

بكين تكدس كمية قياسية من الذهب خلال حربها التجارية مع واشنطن
Reuters
بكين تكدس كمية قياسية من الذهب خلال حربها التجارية مع واشنطن
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يثابر بنك الصين الشعبي للشهر العاشر على التوالي في شراء الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، ويأتي ذلك في وقت تخوض بكين فيه حربا تجارية شرسة مع واشنطن.

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وكشفت بيانات المركزي الصيني عن أنه اشترى خلال الأشهر العشرة الماضية أكثر من 100 طن من المعدن الأصفر النفيس، ففي شهر سبتمبر الماضي وحده اشترى المركزي 5.9 طن من الذهب.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي تحتل الصين المرتبة السادسة عالميا، من حيث احتياطيات الذهب، حيث تمتلك احتياطيا يقدر بنحو 1942 طنا.

المصدر: "فيستي"

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