القطاع غير النفطي ينقذ البحرين

تفيد بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 0.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ويعود الفضل للنمو في القطاع غير النفطي، أثر تراجع إنتاج النفط.

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وشهد إنتاج النفط في البحرين تراجعا بنسبة 0.8% في الربع الثاني، متأثرا في الأساس بانخفاض نسبته 5.8% في إنتاج حقل أبو سعفة البحري، الذي تتقاسمه البحرين مع السعودية.

وقالت وزارة المالية البحرينية في بيان صدر الاثنين، إن النمو السنوي في القطاع غير النفطي بلغ 1.2%. وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بلغ 3.2 مليار دينار (8.49 مليار دولار) في الربع الثاني.

وحصلت حكومة البحرين على تعهدات بعشرة مليارات دولار العام الماضي من السعودية والكويت والإمارات بعد أن دفع تدني أسعار النفط دينها العام للارتفاع إلى حوالي 93% من الناتج الإجمالي.

وفي إطار المساعدة المالية المقدمة من جيرانها الخليجيين الأثرياء، باشرت البحرين سلسلة إصلاحات اقتصادية تستهدف ضبط ميزانيتها بحلول 2022.

وتتوقع البحرين عجزا ماليا نسبته 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و3.9% العام القادم، حسبما ذكرته الوزارة يوم الاثنين.

المصدر: "رويترز"