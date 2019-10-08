انخفاض أرباح "سامسونغ" للإلكترونيات

قالت شركة "سامسونغ" للإلكتروينات، اليوم الثلاثاء، إن أرباحها التشغيلية انخفضت بمقدار 56% على أساس سنوي في الربع الثالث بسبب استمرار تراجع أسعار شرائح الذاكرة.

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وبلغت الأرباح التشغيلية لسامسونغ 7.7 تريليون وون (6.4 مليار دولار أمريكي) في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.

وكانت هذه الأرقام أفضل من توقعات السوق التي وصلت إلى 6.99 تريليون وون، بناء على التقرير الصادر عن وكالة "FnGuide" لبحوث السوق.

وقدرت "سامسونغ" أن مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام انخفضت بمقدار 5.3% عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 62 تريليون وون(51.8 مليار دولار أمريكي)، حيث سجلت رقما قياسيا فصليا في الربع الثالث من العام الماضي لتبلغ 65.4 تريليون وون.

ومنذ أواخر العام الماضي، تواجه "سامسونغ" تراجعا في صناعة أشباه الموصلات، وسط تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية والأدوات الإلكترونية الأخرى.

ولم تكشف "سامسونغ" عن أداء أقسامها التجارية، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح المفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت "سامسونغ" في وقت سابق عن أنها باعت أكثر من مليون وحدة من هاتف غالاكسي نوت 10 في البلاد، مما يجعله أسرع هاتف ذكي تصل مبيعاته إلى مليون وحدة.

المصدر: يونهاب