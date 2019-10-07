مصر تتجه لاتخاذ إجراءات هامة في البورصة

كشف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، خالد النشار، عن اتجاه لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار.

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وقال النشار إن اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال ناقشت، بناء على توصية الهيئة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة.

وأضاف أن اللجنة أوصت بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع 20% للهيئة لتصبح 5 في المئة ألف، بدلا من 6.25 في المئة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.

كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المئة ألف بدلا من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

المصدر: الشروق