هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي، مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو الطلب على النفط في المستقبل.

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وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من 5 في المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي، عقب بيانات عن التصنيع تبعث على التشاؤم من الولايات المتحدة والصين، بعد أن أضر النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بالنمو العالمي وزاد من خطر حدوث ركود.

ويلتقي مسؤولون أمريكيون وصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر، في المحاولة التالية التي طال انتظارها للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: رويترز