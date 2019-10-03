أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده استرجعت كامل إنتاج النفط بعد الهجمات التي استهدفت "أرامكو" الشهر الماضي، وأنها تركز حاليا على إدراج الشركة في البورصة.

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وكشف ابن سلمان خلال مؤتمر الطاقة في موسكو، اليوم الخميس، أن طاقة إنتاج النفط في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفا: "كنا جميعا على قدر التحدي".

ولفت الأمير إلى أن السعودية "حققت استقرارا في طاقة الإنتاج.. نحن عند 11.3 (مليون برميل يوميا)... ما زال لدينا العتاد والأدوات للتغلب على أي تحديات في المستقبل".

جدير بالذكر أن إدراج "أرامكو" في البورصة هو حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط.

ويعمل مصرفيون من نحو عشرين مؤسسة مالية محلية وعالمية على خطة "أرامكو" لبيع 1% من الشركة في الرياض قبيل بيع دولي في 2020 أو 2021.

المصدر: "رويترز"