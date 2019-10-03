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مصر تخفض أسعار الغاز المستخدم في بعض الصناعات

مال وأعمال

مصر تخفض أسعار الغاز المستخدم في بعض الصناعات
Reuters
الغاز
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‎أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الموافقة على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة.

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وقال مدبولي إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الإسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، بعد أن كان الثمن 7 دولارات.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي، لافتا إلى إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

المصدر: RT

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