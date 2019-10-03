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ترامب يعلن عن انتصار للولايات المتحدة على أوروبا

مال وأعمال

ترامب يعلن عن انتصار للولايات المتحدة على أوروبا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ربحت القضية التي رفعتها ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها إن الولايات المتحدة كسبت 7.5 مليار دولار من القضية، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي لسنوات تعامل تجاريا بطريقة سيئة مع أمريكا، حيث فرض رسوما وحواجز تجارية".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن فوز الولايات المتحدة في القضية يعد انتصارا، وقال، إن "القضية مستمرة منذ سنوات، إن هذا انتصار رائع".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس رسوما بنسبة 10% و25% على بضائع أوروبية، وذلك في إطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية.

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وفرضت واشنطن رسوما بنسبة 10% على الطائرات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ورسوما بنسبة 25% على النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي والويسكي الاسكتلندي المقطر مرة واحدة.

المصدر: RT

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