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واشنطن تفرض رسوما جديدة على المنتجات الأوروبية

مال وأعمال

واشنطن تفرض رسوما جديدة على المنتجات الأوروبية
Reuters
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فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على الطائرات المصنعة في الاتحاد الأوروبي و25% على بضائع أوروبية أخرى، اعتبار من 15 أكتوبر، في إطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية قوله إن قرار منظمة التجارة العالمية يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 100%، مشيرا إلى أن واشنطن امتنعت عن اتخاذ مثل هذه التدابير القاسية، لأنها تسعى لحل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما اعتبرته واشنطن "دعما غير منصف" من بروكسل لشركة "إيرباص".

ومن المتوقع أن تنشر السلطات الأمريكية القائمة الكاملة للسلع الأوروبية المشمولة بالعقوبات خلال ساعات.

المصدر: وكالات

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