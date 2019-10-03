أظهرت وثيقة حكومية سورية، اليوم الخميس، أن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب طرحت مناقصة عالمية لشراء واستيراد 150 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من روسيا فقط.

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وكشفت الوثيقة أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من نوفمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، علما أنها كانت مكتفية ذاتيا قبل الأزمة.

ورغم أن العقوبات الغربية لا تمنع استيراد المواد الغذائية، لكن فرضها العقوبات على البنوك وتجميد الأصول يجعل من الصعب على معظم شركات التجارة التعامل مع سوريا.

المصدر: وكالات