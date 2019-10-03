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مدير جديد لصندوق مصر السيادي

مال وأعمال

مدير جديد لصندوق مصر السيادي
Reuters
مدير جديد لصندوق مصر السيادي
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ذكرت وزارة التخطيط المصرية أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قرر تعيين، أيمن محمد سليمان، مديرا تنفيذيا للصندوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال بيان للوزارة إن لسليمان خبرة تتجاوز العشرين عاما في مجال الاستثمار، حيث "قام بإدارة أكثر من 200 شركة للصناعات المختلفة حول العالم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا في 2018 بإنشاء صندوق مصر برأسمال 200 مليار جنيه (12.3 مليار دولار).

وتستهدف مصر أن يدير الصندوق السيادي الشركات الحكومية، التي تخطط لإدراجها في البورصة، حسبما قال وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي في مارس الماضي.

(الدولار = 16.31 جنيه مصري)

المصدر: "رويترز"

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