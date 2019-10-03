مصرف لبنان المركزي مستعد لسداد ديون الدولة بالدولار

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الخميس، أن مصرف لبنان يحضر لتسديد الاستحقاقات المترتبة على الدولة بالدولار، من أجل حماية مصداقية لبنان.

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وأمل سلامة في أن تصدق الحكومة على ميزانية 2020، التي ستعطي مؤشرات إيجابية للأسواق وتخفض العجز.

من جهة أخرى، قال سلامة إن هناك دوما اختلافا بين سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية وسعر الصرف لدى شركات الصرافة، لافتا إلى أن الارتفاع بالطلب على الدولار أدى إلى أن تكون هناك كلفة إضافية تراوحت بين 1% و3 %، على الأسعار الموجودة في المصارف، والبعض استعمل الصرافات الآلية لسحب دولارات وبيعها عند الصرافين لتحقيق ربح.

وأكد سلامة أن مصرف لبنان مستمر بتشجيعه للقطاعات المنتجة والقطاعات الاقتصادية عامة وتأمين استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وكان حاكم مصرف لبنان في وقت سابق طمأن الأسواق على الليرة اللبنانية، مشددا على أن "الدولار متوفر في لبنان، والكلام الذي يتم تناقله عن وجود أزمة مضخم وله أهدافه".

المصدر: "رويترز"