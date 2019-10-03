أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده طوت صفحة الهجمات على "أرامكو"، وأن أمام المملكة تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو".

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وجاءت تصريحات الوزير السعودي خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك جرت على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، المنعقد حاليا في موسكو، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة.

وأوضح الأمير السعودي، أن السعودية استطاعت استعادة مستوى الإنتاج بشكل كامل بعد الهجمات التي استهدفت منشأتين لـ"أرامكو" في شرق المملكة، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

#РЭН2019#пленарная_сессия_энергосвязи

Абдулазиз бен Салман: «Сейчас объемы добычи стабилизировались, к концу ноября вернемся на прежние уровни. Мы взяли на себя такие обязательства и выполним их» pic.twitter.com/JQE0sT23nk — Минэнерго России (@MinenergoGov) October 3, 2019

من جهته توقع وزير الطاقة الروسي أن يبلغ حجم النمو على الطلب خلال العام الجاري 1 – 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل نمو سجله الطلب في 2018 عند 1.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لا يرون ضرورة لعقد اجتماع استثنائي لبحث الأوضاع في سوق النفط.

وانطلقت في العاصمة موسكو يوم أمس الأربعاء فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي ستستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات