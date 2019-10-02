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بوتين: ندين الهجوم على "أرامكو" لكننا ضد توجيه التهم لإيران

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بوتين: ندين الهجوم على
Reuters ANI/
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني روحاني
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، غير أنه يرفض توجيه التهم لطهران دون أدلة.

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وأفاد بوتين، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، بأن روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم، مضيفا أن الحوار بين الرئيسين الإيراني والأمريكي "أفضل من المواجهة".

وأضاف أن واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الشركة السعودية الشهر المنصرم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن باريس حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عقب الهجوم، لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

المصدر: RT + "رويترز"

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