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اجتماع نفطي روسي - سعودي في موسكو

مال وأعمال

اجتماع نفطي روسي - سعودي في موسكو
وزارة الطاقة الروسية
اجتماع نفطي روسي - سعودي في موسكو
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عقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، اجتماعا مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي.

وثمن نوفاك خلال الاجتماع التعاون مع السعودية في مجال النفط، وقال: "نقدر بشدة الحوار القائم بين روسيا والمملكة، ونحن على ثقة من أننا بحاجة إلى مواصلة تعاوننا، بما في ذلك تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وبما يحقق التنمية المتبادلة لقطاعات الطاقة في روسيا والسعودية".

كما بحث الوزيران خلال الاجتماع الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة إلى السعودية، وكذلك الوضع الحالي للمشاريع المشتركة بين البلدين.

وانطلقت في العاصمة موسكو يوم الأربعاء فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي ستستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

المصدر: RT

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