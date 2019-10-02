إيران عاجزة عن إدخال مليون طن من الحبوب عالقة خارج موانئها

تقف أكثر من 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية بسبب مشكلة مدفوعات أوجدتها العقوبات الأمريكية، ما يعوق جهود طهران لاستيراد السلع الضرورية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر منخرطة بشكل مباشر في هذه التجارة، قولها إن شركات مثل "بنجي" و"كوفكو إنترناشونال" الصينية تعاني من تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف دولار في اليوم بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.

وأشارت ستة مصادر غربية وإيرانية إلى أن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع في إيران، وهما "بندر إمام خميني" و"بندر عباس".

وذكرت المصادر أن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذرة معظمها من أمريكا الجنوبية، الأمر الذي يمكن التحقق منه من خلال بيانات تتبع السفن.

من جانبه، أوضح مصدر أوروبي أنه "لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لشهور".

فيما أوضح مصدر آخر أن "هناك تخوفا في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات (السفن المنتظرة)".

وقال مسؤول موانئ إيراني كبير، طلب من "رويترز" عدم نشر اسمه، إن ثمة مشاكل منذ فرض العقوبات الأمريكية على النظام المالي في نوفمبر 2018.

وأوضح أن "الذي تغير الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد"، مؤكدا أن العقوبات الأحدث ستثني البنوك عن التعامل مع طهران.

وأضاف "بعض البنوك الصغيرة التي كنا نعمل معها أخطرونا أنهم لن يعملوا معنا بعد الآن،" لكنه أحجم عن تسمية البنوك.

من جابنه، قال مسؤول في وزارة الزراعة الإيرانية إن طهران تستهدف منذ الثمانينيات توافر مخزونات كافية من الحبوب، مضيفا: "زدنا حجم المخزونات بسبب سياسة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تجاه إيران وتوترات الأشهر الأخيرة.. الأمر يزداد صعوبة بسبب العقوبات".

المصدر: رويترز